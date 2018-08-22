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Tatil cennetinde gergin anlar! Ünlü senarist karakolluk oldu

, , Aliye gibi izlenme rekorları kıran dizilerin senaristi ’un, Kuşadası’ndaki 3 komşusu ile yaşadığı sorunlar karakola taşındı. Komşuları, “Tehlike altındayız. Ne yapacağı belli değil” dedi

Ünlü senarist karakolluk oldu

Yeni Asır'ın haberine göre, 'deki reyting rekorları kıran '', '', 'Aliye', 'Deli Yürek', 'Yabancı Damat' gibi birçok dizinin senaristi , Kuşadası'ndaki 3 komşusuyla karakolluk oldu. İsmet-Hülya Yalçın çifti, "Huzurumuz kalmadı. Davacı olacağız" diyerek Kucur'dan şikayetçi oldu. Kucur'un babasıyla aynı sitede komşu olduklarını söyleyen İsmet Yalçın, "Ailesinin bir sorunu vardı, komşu olarak yardımcı oldum. Ardından ailece görüşmeye başladık. Daha sonra abuk subuk şeyler söyledi. Eşimle birlikte görüşmeme kararı verdik. Ne olduysa ondan sonra oldu" dedi.

"TEDAVİ GÖRMESİ GEREK"

Ünlü senaristin tedavi görmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Hastanede psikiyatri servisine gitti. Doktor imza karşılığı bıraktı. Büyük sorunları var, tedavi olması lazım. Misafirlerimiz geliyor, onları bile rahatsız ediyor. Perişan olduk, huzurumuz kalmadı. Benden de şikayetçi olmuş. Neymiş, taciz ediyormuşum. Böyle şey olur mu? Ben ailemle yaşayan birisiyim. Hayatı bize dar etti. Karakolda şikayetçi oldum. Bayramdan sonra dava açacağım" diye konuştu. Yalçın, "Benimle birlikte üç aile daha dava açacak. Polisler bile bıktı. Bir gün evinde bir olay yaşadı, misafirleriyle karakola götürdük. Orayı da birbirine kattı. Tehlike altındayız, ne yapacağı belli değil" dedi.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 10:03
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