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Bariyer mucizesi!

Otomobil, kontrolden çıktı. Aracın köprüden düşmesini ise bariyerler önledi. 4 kişinin hayatını kurtardı

Bariyer mucizesi!
Sakarya Arifiye'de bir otomobilin sürücüsü, dün kontrolünü kaybetti. Aracı köprünün bariyerlerine çarptı. Metrelerce sürüklendi. Otomobilin köprüden düşmesini ise son anda bariyerler engelledi. Araç köprüde asılı kaldı. 4 kişi mucizevi şekilde yaralı kurtuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araç, çekici ile köprünün korkuluklarından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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