494 yıllık dua

İstanbul Fatih'in tarihi surlarının çıkış kapılarından biri olan Silivrikapı semtinde ilk kez 494 yıl önce başlatılan "Dua ve Bayramlaşma" geleneği dün Kurban Bayramı namazı sonrası tekrar yaşatıldı. Halk tarafından büyük ilgi gören buluşmaya, Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti Başkanı Hafız Halil Akıncı ile birlikte Üsküdar Atik Valide Sultan Camii eski müezzini Hafız Ekrem Aydoğdu ile kardeşi hafız Bahattin Aydoğdu ve genç duahan hafız Murat Aydın katıldı. Gelenek, 494 yıl önce Bağdadi Baba olarak anılan Seyyid Mehmet Haydar Efendi'nin ölümünün ardından mezarı başında bayram namazı sonrası toplanarak başladı. O dönemin ünlü hafızları Kur'an-ı Kerim ve dua okuyup, halk ile selamlaşmıştı.





Mevlüt YÜKSEL