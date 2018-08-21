Yalnız son

Karabük'te yalnız yaşayan bir çocuk annesi Yıldız Yeşilyurt (35), bir markette kasiyerlik yapıyordu. Önceki gün komşularından biri Yeşilyurt'u balkonda hareketsiz halde gördü. Polisi aradı. İçeri giren ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 6 gündür de işe gitmeyen kadının, Facebook'tan "Her şey güzel olacak diye düşünüyorum, sonra geçiyor" yazdığı görüldü.





Ali Faik ATAY