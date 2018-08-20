Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il 2018 Kurban Bayramı namaz saatleri

'2018 Kurban Bayramı namaz saatleri' belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 'bayram namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını yayınladı 21 Ağustos Salı günü kılınacak 'Kurban Bayramı namazı' hangi ilde saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler ve diğer tüm şehirlerde bayram namazı saatleri haberimizde.' 2018 Kurban Bayramı namazı saat kaçta?' 2018 il il Kurban Bayramı namazı saatleri (İstanbul-Ankara-İzmir)



2018 Kurban Bayramı namazı saatlerinin ne zaman olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz! 21 Ağustos Salı sabahı kılınacak Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu.