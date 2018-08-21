Son der'ece' mutlu

'da 3.5 yaşındaki, 15 aylıkken kas hastalığı olan'ya yakalandı. Çocuğun tedavisi 4kutusu 2 milyon lirayı bulan ilaca bağlıydı.Aile bu parayı karşılayamadı. Küçük kız için2 yıl öncekampanyasıbaşlatıldı. Kısa sürede para toplandı. Ece,ilaçlar sayesinde ayağa kalktı.Bu gelişimin devam etmesiiçin Ece'nin ilaçları 4 ayda bir kullanmasıgerektiği açıklandı. 2 yıl önce başlatılan'Ece'ye Umut Ol' kampanyası şimdi'Ece'lere Umut Ol' hareketine dönüşürken,hareketin kurucusu Ece'ninteyzesi'ydı. Badırgalı,"Ece'ye Umut Ol" kampanyası sayesindebirçok insana ulaştıklarını, Türkiye'debu hastalığa farkındalık oluşturmak adınahareketini başlattığınıvurguladı. SGK, bir dozu 62 bin euroolan ilaçları,hastaları için karşılıyor.Ancak Ece gibi Tip 2 olan ve Tip 3hastaları için bir uygulama bulunmuyor.2.5 yıl önce SMA hastalığına yakalanan ve kampanya sayesinde tedavi sürecine giren minik Ece, gün geçtikçe iyileşiyor. Bu gelişme bu hastalığa sahip tüm çocuklara umut oluyor.