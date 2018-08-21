Trafik kazası iki aileyi darmadağın etti. Olay dün Konya'da meydana geldi. Ali Güneş'in kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarparak takla attı. Araç, çiçek satan Sevgi Gökçe (45) ve oğlu Samet Can Gökçe'nin üzerine düştü. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Sevgi Gökçe'nin öldüğünü belirledi. Samet ile araç sürücü Güneş ve eşi Ayşe Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Güneş ile Samet Can Gökçe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden anne ile oğlunun yakınları sinir krizi geçirdi. Gökçe'nin eşinin, "Sevgi kurban olurum, uyan" diyerek gözyaşı d ökmesi, yürek dağladı.
Ölümüne sevgi!
Konya’da kontrolden çıkan otomobil, çiçek satan Sevgi Gökçe ile oğlunun üzerine düştü. Genç kadın öldü. Kocası, cesedi başında gözyaşı döktü...
Etiketler: Konya
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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