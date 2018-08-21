Kuzu değil sultan

Bursa Nilüfer'de restoran işleten Ali Koçak, kurban pazarından bir kuzu satın aldı. Ancak kuzuyu kesmeye kıyamadı. Kuzuyu evlat edilen Koçak, hayvana 'Sultan' adını taktı. Koçak, çocuklarına nasıl davranıyorsa Sultan'a da aynı şekilde davrandı. Kuzuyla tatile gidip, onunla birlikte şezlonga uzandı. Kuzuyu parka götürüp salıncakta salladı. Sultan'ı çocuğu gibi benimseyen Koçak, "Sultan'ı kurbanlık olarak değil evlat olarak görüyorum. Onu kesmeyeceğim, ölene kadar benimle" dedi.
'Sultan' adını verdiği kuzusunu çocuklarından ayırmayan Ali Koçak, sevimli hayvanı tatile bile götürüyor. Onu biberonla besliyor.
'Sultan' adını verdiği kuzusunu çocuklarından ayırmayan Ali Koçak, sevimli hayvanı tatile bile götürüyor. Onu biberonla besliyor.
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