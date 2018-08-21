Kuzu değil sultan

Nilüfer'de restoran işleten A, kurban pazarından bir kuzu satın aldı.Ancak kuzuyu kesmeye kıyamadı. Kuzuyuevlat edilen Koçak, hayvanaadını taktı. Koçak, çocuklarına nasıldavranıyorsa Sultan'a da aynışekilde davrandı. Kuzuyla tatilegidip, onunla birlikte şezlongauzandı. Kuzuyu parkagötürüp salıncakta salladı.Sultan'ı çocuğu gibi benimseyenKoçak,dedi.'Sultan' adını verdiği kuzusunu çocuklarından ayırmayan Ali Koçak, sevimli hayvanı tatile bile götürüyor. Onu biberonla besliyor.