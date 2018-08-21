Kolesterole semizotu

BİR tür kan yağı olan kolesterol, vücut için tehlike oluşturuyor. İyi ve kötü olmak üzere iki çeşidi olan kolesterolün eksikliği fonksiyon bozukluğuna, fazlalığı ise damar tıkanıklığına neden oluyor. Özellikle kötü kolesterol, kalp krizine bile neden olabiliyor. Beslenme alışkanlıkları ve kilo gibi nedenlerle yükselen kolesterolü dengelemek için şu besinlerin tüketilmesi öneriliyor...
● TAHILLAR: Düşük kolesterol miktarı ile vücuda şifa oluyor.
● BALIK: Protein ve Omega 3 kaynağı balık, haftada 1 kez yendiğinde kolesterolü dengeliyor.
● SEMİZOTU: Kötü kolesterolü düşürüyor.
● LİFLİ GIDALAR: Kuru fasulye, nohut, mısır, barbunya, kötü kolesterolü düşürüyor.
● AVOKADO: İyi kolesterolün artırıyor ve kötü kolesterolü azaltıyor.
● CEVİZ: Kalp krizini engelliyor. Her gün yenilen 1 avuç ceviz, kolesterolü düşürüyor.
● TAHILLAR: Düşük kolesterol miktarı ile vücuda şifa oluyor.
● BALIK: Protein ve Omega 3 kaynağı balık, haftada 1 kez yendiğinde kolesterolü dengeliyor.
● SEMİZOTU: Kötü kolesterolü düşürüyor.
● LİFLİ GIDALAR: Kuru fasulye, nohut, mısır, barbunya, kötü kolesterolü düşürüyor.
● AVOKADO: İyi kolesterolün artırıyor ve kötü kolesterolü azaltıyor.
● CEVİZ: Kalp krizini engelliyor. Her gün yenilen 1 avuç ceviz, kolesterolü düşürüyor.
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