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’da 'sel'aket 8 ölü

İtalya’da selaket 8 ölü
İtalya'nın güneyinde dün şiddetli yağışlar sele neden oldu. Korkunç afette 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgede maddi hasarın çok olduğu öğrenildi. Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu kaydedildi. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.
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