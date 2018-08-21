İtalya'nın güneyinde dün şiddetli yağışlar sele neden oldu. Korkunç afette 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgede maddi hasarın çok olduğu öğrenildi. Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu kaydedildi. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.