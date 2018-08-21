Yol Durumu
  1. ‘Eşim çok zorlanıyor’
  2. Yalnız son

Estetik fenomen

fenomeni , estetik ameliyatı için ’yi tercih etti.

Estetik fenomen
Makyaj ve moda alanlarında çektiği video ve fotoğraflar ile gündem olan İngiliz vatandaşı Thuy Le geçtiğimiz günlerde 'ye geldi. Estetik ameliyatı için İzmir'i tercih etti. Başarıyla gerçekleştirilen meme büyütme operasyonunun ardından, tatil için Urla'ya geçti. Ameliyat sonrası çektiği videolarda ise takipçilerini İzmir'e davet etti. Türkiye'nin hem sağlık, hem de turizm amaçlı gelinebilecek güzel bir şehir olduğunu söyleyen Le, "İzmir'e hayran kaldım. Doğası, sahilleri ve denizi çok güzel. Burada iyi vakit geçiriyorum." diye konuştu. da 'Xthuyle' ismiyle bilinen Le, her gittiği ülkede gündem konusu oluyor. Le'nin Instagram'da 1 milyon, Youtube'da ise 223 bin abonesi bulunuyor.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar