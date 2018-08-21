Makyaj ve moda alanlarında çektiği video ve fotoğraflar ile gündem olan İngiliz vatandaşı Thuy Le geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Estetik ameliyatı için İzmir'i tercih etti. Başarıyla gerçekleştirilen meme büyütme operasyonunun ardından, tatil için Urla'ya geçti. Ameliyat sonrası çektiği videolarda ise takipçilerini İzmir'e davet etti. Türkiye'nin hem sağlık, hem de turizm amaçlı gelinebilecek güzel bir şehir olduğunu söyleyen Le, "İzmir'e hayran kaldım. Doğası, sahilleri ve denizi çok güzel. Burada iyi vakit geçiriyorum." diye konuştu. Sosyal medyada 'Xthuyle' ismiyle bilinen Le, her gittiği ülkede gündem konusu oluyor. Le'nin Instagram'da 1 milyon, Youtube'da ise 223 bin abonesi bulunuyor.
Estetik fenomen
Sosyal medya fenomeni Thuy Le, estetik ameliyatı için Türkiye’yi tercih etti.
Etiketler: Thuy Le , Türkiye , Sosyal medya , Instagram , YouTube
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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