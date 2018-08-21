Angel yaşları

Gurbetçi çiftin Muğla tatili, tatsız bitti. Hollanda İçişleri Bakanlığı'nda görevli Erkan Çıldır, eşi Meryem Çıldır, 3 kızı ve 6 yaşındaki terrier cinsi köpekleri 'Angel' ile birlikte tatil için Fethiye'de bulunan hayvan dostu bir otele yerleşti! Erkan Çıldır, tatilin ikinci gününde köpeğiyle havuz başına indi. Ardından Angel'i şezlonga bağlayıp güneşlendi. Bu sırada dogo cinsi başka bir köpek, koşarak Angel'e saldırınca tam bir facia meydana geldi. Çıldır, saldırgan köpeği uzaklaştırmak istedi. Ancak saldırgan köpek, Angel'i kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti. Angel, kaldırıldığı Antalya'daki hayvan hastanesinde 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ancak 2 gün yoğun bakımda kalan köpek can verdi. Köpeğinin ölümü üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Meryem Çıldır, "Angel'im ismi gibi melek oldu. Kızımı koruyamadım" dedi. Erkan Çıldır ise "Bir anda büyük dogo cinsi köpek, koşarak üstümüze doğru geldi. Onu uzaklaştırmak istedim ama o gücüyle köpeğimizi aldı ve parçaladı. Çok zor durumda kaldık. Araya başka bir müşteri daha girdi. O da kolundan ısırıldı" diyerek olayı özetledi. Dogo cinsi köpeğin otelin genel müdürüne ait olduğunu iddia eden Çıldır, jandarmaya şikayet dilekçesi verdi. Otel müdürü İlker Baylan ise "Kendileri uyarıldıkları halde havuz başına köpek getirmişler. Bize ait olan bir köpek, onun havlamasından dolayı tahrik olmuş. Zincirini koparmış ve iki köpek arasında bir kavga olmuş. Yasak olan bir alana evcil hayvan indirdikleri için durum bundan ibaret. Onlar bizden, biz de kuralları çiğnedikleri için onlardan şikayetçi olduk" dedi.
Hollanda'dan tatil için Muğla Fethiye'ye giden gurbetçi çift, dehşeti yaşadı. Otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu köpekleri Angel'i kaybeden Meryem Çıldır ve ailesi, gözyaşlarını tutamadı.
Hollanda'dan tatil için Muğla Fethiye'ye giden gurbetçi çift, dehşeti yaşadı. Otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu köpekleri Angel'i kaybeden Meryem Çıldır ve ailesi, gözyaşlarını tutamadı.
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