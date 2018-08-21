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Afiy'et' olsun!

Bayram sofraları, kavurma ile şenleniyor. Uzmanlar, kilo alımını engellemek için önemli uyarılarda bulunuyor: Etin yanında salata olsun, kahveyi 1 saat sonraya saklayın...

Afiyet olsun!
Kurban Bayramı, aile ve eş dost ziyaretleri ile şenleniyor. Geleneksel bayram sofraları ise iştah kabartıyor. Yemek denilince akla ilk olarak kavurma geliyor. Kurban bayramı ile özdeşleşen bu lezzet, bol muktarda vitamin ve mineral içeriyor. Yeterli ve dengeli olarak tüketmek, sağlık açısından önem taşıyor. Ancak aşırıya kaçılması durumunda sağlığı bozuyor. Özellikle kalp, diyabet veya hipertansiyon, gut gibi kronik hastalıkları ile gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığı olanların et tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, et tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor...
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