Akşam saatlerinde Arafat'ta hacı adayları önce kum fırtınası ile karşılaştı, hava karardı. Ardından şiddetli yağmur başladı. Fırtına ve yağmur nedeniyle hacı adayları zor anlar yaşadı.
Fırtınanın saatteki hızı yer yer 90 km'ye kadar ulaşırken Arafat'ta hacı adaylarına tahsis edilen büyük çadırlar rüzgardan etkilenirken herhangi bir devrilme hadisesi yaşanmadı.
Mekke'de şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle Kabe'nin örtüsü açıldı!
Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adaylarını akşam saatlerinde meydana gelen yağmur ve fırtına korkuttu. Çadırları yerinden sökecekmiş gibi esen rüzgar, yağmur ve hacı adaylarının paniği anbean kameralara yansıdı..
Akşam saatlerinde Arafat'ta hacı adayları önce kum fırtınası ile karşılaştı, hava karardı. Ardından şiddetli yağmur başladı. Fırtına ve yağmur nedeniyle hacı adayları zor anlar yaşadı.
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