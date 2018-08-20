Akşam saatlerinde Arafat'ta hacı adayları önce kum fırtınası ile karşılaştı, hava karardı. Ardından şiddetli yağmur başladı. Fırtına ve yağmur nedeniyle hacı adayları zor anlar yaşadı.



Fırtınanın saatteki hızı yer yer 90 km'ye kadar ulaşırken Arafat'ta hacı adaylarına tahsis edilen büyük çadırlar rüzgardan etkilenirken herhangi bir devrilme hadisesi yaşanmadı.