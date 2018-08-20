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'da nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geneline ilişkin son hava tahmin raporları paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , 'nun kuzeydoğusu ile çevreleri, 'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. 'un hava durumu ise, az bulutlu 33 derece olarak gözüküyor. İşte yurt geneline ilişkin son hava raporları...

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı!
, Kurban Bayramı tatilini yaşarken ' nasıl olacak?' sorusu da en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Yurttaşlar, havaların nasıl olacağını internet üzerinden sorgulama yaparak araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak? İşte yanıtı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , 'nun kuzeydoğusu ile çevreleri, 'nın iç kesimleri Antalyalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

: Az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

: Az bulutlu ve açık 37
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 10:07
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