Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi twitter hesabından paylaştığı mesajda Uras'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Albayrak "Cenabı Allah'tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Albayrak'ın mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi "Ayşe teyze ekonomisi" ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah'tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum."





OKTAY: BİLGE BİR KİŞİYİ KAYBETTİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından Güngör Uras'ın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Oktay mesajında, "Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN PEKCAN:USTA EKONOMİ YAZARI...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında şunları kaydetti: "Ali Rıza amca ve Ayşe teyzenin ekonomi dünyasını anlamasına değerli katkılar sağlayan usta ekonomi yazarı Güngör Uras'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim."

KALIN: KIYMETLİ BİR İNSANI KAYBETTİK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Göngör Uras'ın vefatıyla ilgili şunları ifade etti:

"Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun."

ALTUN: MEKANI CENNET OLSUN

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise "Prof.Dr. Güngör Uras'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağolsun. Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi. Mekanı cennet olsun..." açıklamasında bulundu.

TÜSİAD'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



TÜSİAD'ın taziye mesajında, "TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.