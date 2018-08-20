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: '' yağı ile beraber yenmeli''

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , nin yağı ile birlikte yenmesinin bağışıklık sistemini güçlendirmek, kan şekeri ve tansiyonu düşürmek için önemli olduğunu söyledi.

Kurban eti yağı ile beraber yenmeli

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde eşiyle yaz tatilini geçiren Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı için beslenme önerileri verdi. Karatay, Kurban Bayramı süresinde et tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mineral kaybını önlemek için kaya tuzu, su ve maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 12:06
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