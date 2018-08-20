Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde eşiyle yaz tatilini geçiren Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı için beslenme önerileri verdi. Karatay, Kurban Bayramı süresinde et tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mineral kaybını önlemek için kaya tuzu, su ve maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Canan Karatay: ''Kurban eti yağı ile beraber yenmeli''
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kurban etinin yağı ile birlikte yenmesinin bağışıklık sistemini güçlendirmek, kan şekeri ve tansiyonu düşürmek için önemli olduğunu söyledi.
Etiketler: Canan Karatay , Kurban eti , Elazığ , Kurban Bayramı , Bodrum , maden suyu
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