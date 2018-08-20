Eline sağlık

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi'nde başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık, geçtiğimiz yıl hayatının şokunu yaşadı. Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, geçtiğimiz yıl TUBİTAK Bilim Fuarı için evlerinin balkonunda deney yaptı. Bir yıl önce uçuramadığı deneme roketi üzerinde çalışmaktaydı. Altuğ, yakıt kartuşlarını roketin altına yerleştirdiği sırada bir patlama yaşandı. Özışık, bu patlamada bileğinden 2 elini ve sol gözünü kaybetti.
Yapılan yoğun tedavilerinin ardından okuluna geri dönen Özışık, bilimsel çalışmalarına devam etti. Özışık, kasa duyarlı sensör ile komut algılayan bir protez geliştirdi. Şu anda tamamen kendisine ait olacak son teknoloji bir el protezi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Özışık, şunları söyledi: "Ben yumruk yapmayı düşündüğümde, ön koldaki yumruk yapmayı sağlayan kaslar çalışıyor, bu kaslar çalıştığı zaman proteze bilgi gönderiyor ve o da yumruk yapıyor. Artık çok alıştığım için protezlere ihtiyaç duymadan işimi görebiliyorum.
Yapılan yoğun tedavilerinin ardından okuluna geri dönen Özışık, bilimsel çalışmalarına devam etti. Özışık, kasa duyarlı sensör ile komut algılayan bir protez geliştirdi. Şu anda tamamen kendisine ait olacak son teknoloji bir el protezi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Özışık, şunları söyledi: "Ben yumruk yapmayı düşündüğümde, ön koldaki yumruk yapmayı sağlayan kaslar çalışıyor, bu kaslar çalıştığı zaman proteze bilgi gönderiyor ve o da yumruk yapıyor. Artık çok alıştığım için protezlere ihtiyaç duymadan işimi görebiliyorum.
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