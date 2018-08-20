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yapılacak ibadetler nelerdir? En güzel

'nün önemini bilenler sevdiklerine göndermeye başladı bile. Arefe mesajları göndererek sevdiklerini mutlu etmenin dışında bir de kendisi için ibadet edenler var. Bugün Arefe Günü'nü yaşayan Müslümanlar yarın 'na uyanacak. Ancak bugün arefe mesajları, Arefe Günü yapılacak ibadetler gibi konular hakkında eksik bilgiye sahipseniz tüm bu bilgilere sizler için haberimizde yer verdik.

AREFE NEDİR?

Kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece bugünleri takip eden gecelerdir. Arefe yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 14:11
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