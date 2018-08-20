2018 Kurban Bayramı 'na artık çok az bir süre kaldı. Bayram heyecanı saran milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı öncesi bayram namaz ı nasıl kılınır ve bayram namazı kaç rekat sorularının cevabını arıyor. Peki 2018 Kurban Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazanbayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.





KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur.

Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir.

Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi'l-hamd" cümlelerinden oluşur.



BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2018 Kurban Bayramı yaklaştıkça "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu birçok kişnin gündeminde. Kurban ibadeti gerçekleştirilmeden önce cemaatle birlikte idrak edilen bayram namazı, illere göre farklılık gösterecek. Peki, 2018 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, illere göre namaz vakitleri:







BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

21 Ağustos Salı günü kılınacak olan bayram namazı;

Adana'da 06.39,

İstanbul'da 07.00,

Ankara'da 06.46,

Bursa'da 07.01,

İzmir'de 07.11'de idrak edilecek. Diğer illerin namaz saatleri için görmek için buraya tıklayınız.

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.



2018 KURBAN BAYRAM NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN



İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Bayram Namazı Saati: 06.39

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06:27

Afyon Bayram Namazı Saati: 06:57

Ağrı Bayram Namazı Saati: 06:06

Aksaray Bayram Namazı Saati: 06.43

Amasya Bayram Namazı Saati: 06:33

Ankara Bayram Namazı Saati: 06:46

Antalya Bayram Namazı Saati:06:58

Artvin Bayram Namazı Saati: 06:09

Aydın Bayram Namazı Saati: 07:08

Balıkesir Bayram Namazı Saati:07:06

Bartın Bayram Namazı Saati: 06.46

Batman Bayram Namazı Saati: 06.15

Bayburt Bayram Namazı Saati: 06.16

Bilecik Bayram Namazı Saati: 06.57

Bingöl Bayram Namazı Saati: 06.17

Bitlis Bayram Namazı Saati: 06.11

Bolu Bayram Namazı Saati: 06.50

Burdur Bayram Namazı Saati: 06.59

Bursa Bayram Namazı Saati: 07.01

Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07.12

Çankırı Bayram Namazı Saati: 06.42

Çorum Bayram Namazı Saati: 06.37

Denizli Bayram Namazı Saati: 07.03

Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 06.19

Düzce Bayram Namazı Saati: 06.52

Edirne Bayram Namazı Saati: 07.09

Elazığ Bayram Namazı Saati: 06.22

Erzincan Bayram Namazı Saati: 06.20

Erzurum Bayram Namazı Saati: 06.12

Eskişehir Bayram Namazı Saati: 06.56

Gaziantep Bayram Namazı Saati: 06.31

Giresun Bayram Namazı Saati: 06.23

Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 06.19

Hakkari Bayram Namazı Saati: 06.05

Hatay Bayram Namazı Saati: 06.37

Isparta Bayram Namazı Saati: 06:58

İstanbul Bayram Namazı Saati: 07.00

İzmir Bayram Namazı Saati: 07.11

K.Maraş Bayram Namazı Saati: 06.32

Karabük Bayram Namazı Saati: 06.46

Karaman Bayram Namazı Saati: 06.48

Kars Bayram Namazı Saati: 06.04

Kastamonu Bayram Namazı Saati: 06.41

Kayseri Bayram Namazı Saati: 06.37

Kilis Bayram Namazı Saati: 06.32

Kırklareli Bayram Namazı Saati: 06.44

Kırşehir Bayram Namazı Saati: 06.42

Kocaeli Bayram Namazı Saati: 06.57

Konya Bayram Namazı Saati: 06.50

Kütahya Bayram Namazı Saati: 06.58

Malatya Bayram Namazı Saati: 06.26

Manisa Bayram Namazı Saati: 07.09

Mardin Bayram Namazı Saati: 06.17

Mersin Bayram Namazı Saati: 06.42

Muğla Bayram Namazı Saati: 07.07

Muş Bayram Namazı Saati: 06.13

Nevşehir Bayram Namazı Saati: 06.40

Niğde Bayram Namazı Saati: 06.41

Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06.36

Ordu Bayram Namazı Saati: 06.25

Rize Bayram Namazı Saati: 06.14

Sakarya Bayram Namazı Saati: 06.55

Samsun Bayram Namazı Saati: 06.31

Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 06:25

Siirt Bayram Namazı Saati: 06.12

Sinop Bayram Namazı Saati: 06.35

Sivas Bayram Namazı Saati: 06.30

Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 06.07

Tokat Bayram Namazı Saati: 06.36

Trabzon Bayram Namazı Saati: 06.18

Tunceli Bayram Namazı Saati: 06.20

Uşak Bayram Namazı Saati: 07.01

Van Bayram Namazı Saati: 06.05

Yalova Bayram Namazı Saati: 07.00

Yozgat Bayram Namazı Saati: 06.38

Zonguldak Bayram Namazı Saati: 06.49

.