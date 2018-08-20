2018 Kurban Bayramı yaklaştıkça "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu birçok kişnin gündeminde. Kurban ibadeti gerçekleştirilmeden önce cemaatle birlikte idrak edilen bayram namazı, illere göre farklılık gösterecek. Peki, 2018 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, illere göre namaz vakitleri:



BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

21 Ağustos Salı günü kılınacak olan bayram namazı;

Adana'da 06.39,

İstanbul'da 07.00,

Ankara'da 06.46,

Bursa'da 07.01,

İzmir'de 07.11'de idrak edilecek. Diğer illerin namaz saatleri için görmek için buraya tıklayınız.

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.



2018 KURBAN BAYRAM NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN



İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Bayram Namazı Saati: 06.39

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06:27

Afyon Bayram Namazı Saati: 06:57

Ağrı Bayram Namazı Saati: 06:06

Aksaray Bayram Namazı Saati: 06.43

Amasya Bayram Namazı Saati: 06:33

Ankara Bayram Namazı Saati: 06:46

Antalya Bayram Namazı Saati:06:58

Artvin Bayram Namazı Saati: 06:09

Aydın Bayram Namazı Saati: 07:08

Balıkesir Bayram Namazı Saati:07:06

Bartın Bayram Namazı Saati: 06.46

Batman Bayram Namazı Saati: 06.15

Bayburt Bayram Namazı Saati: 06.16

Bilecik Bayram Namazı Saati: 06.57

Bingöl Bayram Namazı Saati: 06.17

Bitlis Bayram Namazı Saati: 06.11

Bolu Bayram Namazı Saati: 06.50

Burdur Bayram Namazı Saati: 06.59

Bursa Bayram Namazı Saati: 07.01

Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07.12

Çankırı Bayram Namazı Saati: 06.42

Çorum Bayram Namazı Saati: 06.37

Denizli Bayram Namazı Saati: 07.03

Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 06.19

Düzce Bayram Namazı Saati: 06.52

Edirne Bayram Namazı Saati: 07.09

Elazığ Bayram Namazı Saati: 06.22

Erzincan Bayram Namazı Saati: 06.20

Erzurum Bayram Namazı Saati: 06.12

Eskişehir Bayram Namazı Saati: 06.56

Gaziantep Bayram Namazı Saati: 06.31

Giresun Bayram Namazı Saati: 06.23

Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 06.19

Hakkari Bayram Namazı Saati: 06.05

Hatay Bayram Namazı Saati: 06.37

Isparta Bayram Namazı Saati: 06:58

İstanbul Bayram Namazı Saati: 07.00

İzmir Bayram Namazı Saati: 07.11

K.Maraş Bayram Namazı Saati: 06.32

Karabük Bayram Namazı Saati: 06.46

Karaman Bayram Namazı Saati: 06.48

Kars Bayram Namazı Saati: 06.04

Kastamonu Bayram Namazı Saati: 06.41

Kayseri Bayram Namazı Saati: 06.37

Kilis Bayram Namazı Saati: 06.32

Kırklareli Bayram Namazı Saati: 06.44

Kırşehir Bayram Namazı Saati: 06.42

Kocaeli Bayram Namazı Saati: 06.57

Konya Bayram Namazı Saati: 06.50

Kütahya Bayram Namazı Saati: 06.58

Malatya Bayram Namazı Saati: 06.26

Manisa Bayram Namazı Saati: 07.09

Mardin Bayram Namazı Saati: 06.17

Mersin Bayram Namazı Saati: 06.42

Muğla Bayram Namazı Saati: 07.07

Muş Bayram Namazı Saati: 06.13

Nevşehir Bayram Namazı Saati: 06.40

Niğde Bayram Namazı Saati: 06.41

Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06.36

Ordu Bayram Namazı Saati: 06.25

Rize Bayram Namazı Saati: 06.14

Sakarya Bayram Namazı Saati: 06.55

Samsun Bayram Namazı Saati: 06.31

Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 06:25

Siirt Bayram Namazı Saati: 06.12

Sinop Bayram Namazı Saati: 06.35

Sivas Bayram Namazı Saati: 06.30

Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 06.07

Tokat Bayram Namazı Saati: 06.36

Trabzon Bayram Namazı Saati: 06.18

Tunceli Bayram Namazı Saati: 06.20

Uşak Bayram Namazı Saati: 07.01

Van Bayram Namazı Saati: 06.05

Yalova Bayram Namazı Saati: 07.00

Yozgat Bayram Namazı Saati: 06.38

Zonguldak Bayram Namazı Saati: 06.49



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Subhaneke" duasını okunur.







Sübhanekeden sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.



Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.



Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.



İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.



Rüku ve Secdeler yapılarak oturulur.



Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir..



