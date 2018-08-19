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'den son dakika tahminleri! - Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'na ilişkin son tahmin raporlarını paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları, 'nun kuzeydoğusu, ve çevreleri ile sabah saatlerinde 'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin bir hava durumu ediliyor. Kurban Bayramı tatilinde ise ülkenin önemli bir kısmında havanın sıcak ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den ülke genelinde 'Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak?' sorusunun cevabı...

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Türkiye, tatiline girerken da en çok araştırılan konulardan birisi. 9 günlük tatil süresince gerek memleketine gerekse tatil bölgelerine giden yurttaşlar bir yandan da gittikleri yerin hava durumun tahmin raporlarını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak? İşte yanıtı...

METEOROLOJİ'DEN BUGÜNE İLİŞKİN TAHMİNLER
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları, 'nun kuzeydoğusu, ve çevreleri ile sabah saatlerinde 'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, 31
İstanbul: Az bulutlu, 33
İzmir: Az bulutlu ve açık, 35
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu, 35
: Parçalı ve az bulutluAntalyalya: Az bulutlu ve açık, 32
Samsun: Parçalı bulutlu, 30
Konya: Az bulutlu ve açık, 30
Erzurum: Parçalı bulutlu, 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39

20 AĞUSTOS AREFE HAVA DURUMU
20 Ağustos Pazertesi Kurban Bayramı arefesi yaşanacak, yurdun kuzeybatı kesimleri haricinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır dolaylarında sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece yukarısında seyredecek.

21 AĞUSTOS BAYRAMIN 1. GÜNÜ
Bayramın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. gününde Doğu Karadeniz bölgesi yine yağışlı olacak ancak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam edecek.

22 AĞUSTOS BAYRAMIN 2. GÜNÜ
Bayramın 2. gününde Ordu, Rize, Giresun, Trabzon arasında yağış bekleniyor. Yurdun geri kalan kısımları güneşli ve sıcak havanın etkisinde olacak. Güney Doğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak. Bayramın 3. ve 4. gününde de Doğu Karadeniz hariç güneşli havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 derece civarında olacak
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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 09:42
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