Bayram sabahı kahvaltı nasıl olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin fazla olması nedeniyle bayram sabahı dengeli kahvaltı yapılmasını önerdi. Küçük, ayrıca, kesilen kurban etinin en az 24 saat bekletildikten sonra yenilmesi gerektiğini belirtti.