Yol Durumu
  1. Kütahya'da tır otomobile çarptı!

Bayram sabahı kahvaltı nasıl olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bayram sabahı dengeli ve sağlıklı bir kahvaltı için uyarılarda bulundu

Bayram sabahı kahvaltıya dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin fazla olması nedeniyle bayram sabahı dengeli kahvaltı yapılmasını önerdi. Küçük, ayrıca, kesilen kurban etinin en az 24 saat bekletildikten sonra yenilmesi gerektiğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 21:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar