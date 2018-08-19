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İnsanlık dersi

Taksim'de temizlik işçisinden ders gibi davranış... ’nde temizlik yaparken bulduğu bin 700 doları polise teslim eden genç adam, “Doğru olanı yaptım” Ve Kahn dedi.

İnsanlık dersi
Beyoğlu Belediyesi'nin taşeron firmasında asgari ücretle çalışan temizlik işçisi Metin , 'nde temizlik yaparken yerde cüzdan buldu. Cüzdanı alarak kontrol eden Karadeniz, içerisinde bin 700 dolar olduğunu fark edince durumu belediye yetkililerine bildirdi. Cüzdanı bulan Karadeniz, belediye ekipleri ile birlikte kontrol edilen ve içerisinden herhangi bir kimlik çıkmayan cüzdanın sahibinin bulunması için Taksim 'ne götürerek teslim etti. Ailesiyle birlikte yaşayan ve 2 ay önce işe başladığını ifade eden temizlik görevlisi Metin Karadeniz, "Temizlik yaparken içerisinde bir miktar para olan cüzdan buldum. Ondan sonra amirimi aradım. Amirimi aradıktan sonra cüzdanı amirime teslim ettim. Vicdanım rahat ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

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