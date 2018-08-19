Beyoğlu Belediyesi'nin taşeron firmasında asgari ücretle çalışan temizlik işçisi Metin Karadeniz, İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken yerde cüzdan buldu. Cüzdanı alarak kontrol eden Karadeniz, içerisinde bin 700 dolar olduğunu fark edince durumu belediye yetkililerine bildirdi. Cüzdanı bulan Karadeniz, belediye ekipleri ile birlikte kontrol edilen ve içerisinden herhangi bir kimlik çıkmayan cüzdanın sahibinin bulunması için Taksim Polis Merkezi'ne götürerek teslim etti. Ailesiyle birlikte yaşayan ve 2 ay önce işe başladığını ifade eden temizlik görevlisi Metin Karadeniz, "Temizlik yaparken içerisinde bir miktar para olan cüzdan buldum. Ondan sonra amirimi aradım. Amirimi aradıktan sonra cüzdanı amirime teslim ettim. Vicdanım rahat ben insanlık görevimi yaptım" dedi.
İnsanlık dersi
Taksim'de temizlik işçisinden ders gibi davranış... İstiklal Caddesi’nde temizlik yaparken bulduğu bin 700 doları polise teslim eden genç adam, “Doğru olanı yaptım” Ve Kahn dedi.
Etiketler: İstiklal Caddesi , Beyoğlu Belediyesi , Polis Merkezi , Karadeniz
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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