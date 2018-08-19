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  1. Güngör Uras hayatını kaybetti!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Güngör Uras için başsağlığı mesajı yayınladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayraktan Urasa başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi twitter hesabından paylaştığı mesajda Uras'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Albayrak "Cenabı Allah'tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Albayrak'ın mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi "Ayşe teyze ekonomisi" ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah'tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum."




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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 22:07
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