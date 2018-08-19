Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Güngör Uras için başsağlığı mesajı yayınladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi twitter hesabından paylaştığı mesajda Uras'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Albayrak "Cenabı Allah'tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Albayrak'ın mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi "Ayşe teyze ekonomisi" ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah'tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum."









