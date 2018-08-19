Yol Durumu
  1. Türkİye yer değiştirdi!
  2. Balkon cefası

Foto finiş

’da Ahmet T. birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü. İkilinin son fotoğrafı ortaya çıktı

Foto finiş
Zabıta memuru, arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay dün 'da yaşandı. Deniz Şenoğlu (43), evde yalnız başınayken kendisine misafir olan zabıta arkadaşı Ahmet T. ile birlikte alkol almaya başladı. İkili arasında tartışma çıktı. Ahmet T., eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Şenoğlu'nu 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Komşuları polisi aradı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Katil zanlısı gözaltına alındı. Şenoğlu ve Ahmet T.'nin bir gün önce sosyal medya hesabından, sofra hazırlarken çekindikleri fotoğrafı paylaştıkları ortaya çıktı. Fotoğrafta Ahmet T., mutfakta bir şeyler hazırlarken, 'nun da masada oturduğu görüldü.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar