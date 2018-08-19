Zabıta memuru, arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay dün Kastamonu'da yaşandı. Deniz Şenoğlu (43), evde yalnız başınayken kendisine misafir olan zabıta arkadaşı Ahmet T. ile birlikte alkol almaya başladı. İkili arasında tartışma çıktı. Ahmet T., eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Şenoğlu'nu 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Komşuları polisi aradı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Katil zanlısı gözaltına alındı. Şenoğlu ve Ahmet T.'nin bir gün önce sosyal medya hesabından, sofra hazırlarken çekindikleri fotoğrafı paylaştıkları ortaya çıktı. Fotoğrafta Ahmet T., mutfakta bir şeyler hazırlarken, Deniz Şenoğlu'nun da masada oturduğu görüldü.
Foto finiş
Kastamonu’da Ahmet T. birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü. İkilinin son fotoğrafı ortaya çıktı
Etiketler: Kastamonu , Deniz Şenoğlu
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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