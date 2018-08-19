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Aç karnına yapmamanız gereken 8 şey

Eğer karnınız açsa ve bu hataları yapıyorsanız sizler için iyi olmayabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte aç karnına yapmamanız gerekenlere hep beraber göz atalım...

Bu hataları sakın aç karnına yapmayın!

1.TARTIŞMAK

Araştırmacılar , açlığın bizi daha çok sinirlendirdiğini kanıtlamıştır. Tartışma anında kendi kendimizi kontrol etmek enerji gerektirir. Haliyle kavga edildiğinde aç karnına sakinliğimizi korumak inanın çok zor olabiliyor.

  • 19 Ağustos 2018, Pazar 19:07
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