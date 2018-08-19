Aç karnına yapmamanız gereken 8 şey

1.TARTIŞMAK

Araştırmacılar , açlığın bizi daha çok sinirlendirdiğini kanıtlamıştır. Tartışma anında kendi kendimizi kontrol etmek enerji gerektirir. Haliyle kavga edildiğinde aç karnına sakinliğimizi korumak inanın çok zor olabiliyor.