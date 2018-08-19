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Son dakika... Çanakkale'de yangın!

Son dakika haberine göre Çanakkale Esenler Mahallesi'nde başlayan ot yangını kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısına sıçradı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.

Çanakkalede yangın!

Çanakkale merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı. Yangına helikopterle müdahale edilirken, dumanlar şehrin her yerinden görüldü.

  • 19 Ağustos 2018, Pazar 19:15
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