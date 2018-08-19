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'dan 'ya teşekkür

Kulübü, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı açıklayan eski futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaraydan Hakan Baltaya teşekkür

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Eylül 2007'de kapısından içeri adım attığı 'da kısa sürede kalplere girmeyi başaran, yaşantısının neredeyse üçte birini kutsal parçalı formamıza adayan, futbol takımımızda kaptanlık onuruna erişen, savunmanın her bölgesinde sorgusuz sualsiz elinden gelenin en iyisini veren, takımımızın kazandığı 5 , 3 ve 5 'da kilit roller üstlenen 'ya, bizlere yaşattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 17:11
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