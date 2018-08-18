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Dümene bak

Tuzla’da bir kişi denize atladı. Milyon dolarlık lüks tekneyi çaldı. ’a doğru yol aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler teknenin Torba açıklarında demirlediğini saptadı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı...

Dümene bak
Hırsızlar bu kez sudan çıktı. Tuzla'da 19 Temmuz'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis kaynaklarına göre olay günü 4 kişi Tuzla'daki özel bir marinaya yürüyerek giriş yaptı. Daha sonra zanlılardan biri denize atladı. Yüzerek 14 metrelik lüks tekneye çıktı. Kaptan köşküne geçip tekneyi çaldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü teknenin bulunması için özel ekip hazırladı.



Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, , İstanbul ve 'deki Deniz Ticaret odaları, Deniz Hudut Kapıları, Liman Başkanlıkları, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adeta denizi abluka altına aldı. Çalışmanın ardından teknenin Torba'da demir atmış olduğu saptandı. Yapılan incelemelerde teknede 800 litre mazot bulunduğu ve seyir rotasının olduğu anlaşıldı. Teknede parmak izi çalışması yapan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İncelemelerin ardından Tuzla'ya götürülen teknenin sahibine teslim edildiği vurgulandı.



Teknede 800 litre mazot bulundu. Seyir rotası İtalya'ydı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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