UBER iddia!

Taksi-UBER savaşı yeni bir boyut kazandı. Kaza yapan alkollü taksi şoförü, UBER sürücüsünü suçladı. Kaza dün İstanbul Şişli'de meydana geldi. Taksi şoförü Cem Ç., yola çıktı. İddiasına göre, kendisini UBER olduğunu düşündüğü lüks bir minibüs sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Trafik ışıklarına çarptı. Şoför, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, Cem Ç.'ye alkol testi yaptı. Taksi şoförlerinde 0.25 üst sınırı olan promil, taksicide 1.01 çıktı. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Cem Ç.'nin arkadaşı Ahmet Yıldırım, "Sağ taraftan gelen UBER aracı arkadaşımızı sıkıştırıyor. Taksici arkadaşımız da sol tarafından giden motosikletliye vurmamak için trafik ışıklarına vurmak zorunda kalıyor. UBER sıkıştırdıktan sonra öyle bir kaçıyor ki arkasına bile bakmıyor. Sıkıştırma yukarıdan itibaren devam ediyor" dedi.
HEMEN TELEFONA SARILDI
Kaza yapan taksici Cem Ç. telefonla arkadaşını arayıp yanına gelmesini istedi.
HEMEN TELEFONA SARILDI
Kaza yapan taksici Cem Ç. telefonla arkadaşını arayıp yanına gelmesini istedi.
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