Bursa'da geçen cuma günü yaşanan kazada, Yıldırım Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Büşra Yağız'ın (24) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, bölgeye sevk edildi. Korkunç kazada, araç hurdaya dönerken, sürücü Yağız ağır yaralandı. Genç kız hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Büşra Yağız, dün gece yaşamını yitirdi. Bekar olan Yağız'ın ölümü, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.
Ah be Büşra
Trafik kazasında yaralanan genç kız 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Etiketler: Bursa , genç kız , Büşra Yağız , kaza
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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