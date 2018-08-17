Kirazda mutluluk var

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden kiraz, şifa saçıyor. Sağlığa birçok faydası olan bu meyve, afrodizyak etkisiyle cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Organları hücre hasarına karşı koruyan kiraz, C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum içeriyor.
Sindirim sorunu yaşayanlara kiraz tüketmelerini öneren uzmanlar, bu meyvenin diğer yararlarını şöyle sıraladı...
Yaşla beraber ortaya çıkan hafıza sorunlarını giderir.
Yatmadan birkaç saat önce kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır.
Diyabet riskini düşürür.
Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirim sorunu yaşayanlara kiraz tüketmelerini öneren uzmanlar, bu meyvenin diğer yararlarını şöyle sıraladı...
Yaşla beraber ortaya çıkan hafıza sorunlarını giderir.
Yatmadan birkaç saat önce kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır.
Diyabet riskini düşürür.
Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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