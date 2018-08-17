Cuma mesajları, kısa ve anlamlı cuma günü resimli mesajları haberimizde. Müslümanlar için çok önemli ve anlamlı bu günde siz de sevdiklerinize cuma mesajı yollayıp onları mutlu edebilirsiniz. En hayırlı ve duaların kabul olduğu vakitlerden biri Cuma günüdür. Sizler için Cuma gününe özel resimlerle hadis ve ayetlerden oluşan cuma mesajlarını hazırladık. Hayırlı cumalar diliyor ve SMS olarak atabileceğiniz cuma günü kutlama mesajlarını ve resimli hallerini sunuyoruz:



RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ





Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin! Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.(Ali İmran) Hayırlı Cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa "ALLAH" gönlünüze Onu versin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.



RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ







RESİMLİ CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile... Hayırlı Cumalar.



Ey benim güzeI mevIam! Benim senden istedikIerimi değiI; senin bende görmek istedikIerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!







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Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.