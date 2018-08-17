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  1. 17 Ağustos 2018 resimli Cuma mesajları

'da nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? açıkladı

bugün 'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve çevreleri ile Bilecik'in güney, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan uyarıda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; 'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ SAATİ
İstanbul'da sağanak yağış bugün sabah 07:00 'de başlayıp, sabah 09:30'da sona erecek.
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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 08:31
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