Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Bilecik'in güney, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan uyarıda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ SAATİ
İstanbul'da sağanak yağış bugün sabah 07:00 'de başlayıp, sabah 09:30'da sona erecek.
İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan uyarıda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ SAATİ
İstanbul'da sağanak yağış bugün sabah 07:00 'de başlayıp, sabah 09:30'da sona erecek.
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