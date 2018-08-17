Bir mübarek cuma günü daha geldi. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar Cuma namazını kılmak üzere camilere akın edecek. Cuma namazı yaklaşırken Müslümanlar internetten "17 Ağustos Cuma hutbesini" araştırmaya başladılar. Diyanet 17 Ağustos Cuma hutbesini resmi internet sitesinden yayınladı. İşte Diyanet tarafından yayınlanan 17 Ağustos 2018 cuma hutbesi :
Cuma Hutbesi 17 Ağustos Diyanet tarafından yayınladı! İşte Diyanet'in 17 Ağustos Cuma Hutbesi
Son dakika... Bir cuma daha geldi çattı. Müslümanlar kutsal olarak kabul ettikleri Cuma günü için Cuma Hutbesini araştırmaya başladı. Bu cuma günü de her cuma olduğu gibi milyonlarca Müslüman camilere akın ederek cuma namazını kılacak. Diyanet resmi sitesinden 17 Ağustos cuma hutbesini açıkladı! İşte 17 Ağustos cuma hutbesi...
Bir mübarek cuma günü daha geldi. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar Cuma namazını kılmak üzere camilere akın edecek. Cuma namazı yaklaşırken Müslümanlar internetten "17 Ağustos Cuma hutbesini" araştırmaya başladılar. Diyanet 17 Ağustos Cuma hutbesini resmi internet sitesinden yayınladı. İşte Diyanet tarafından yayınlanan 17 Ağustos 2018 cuma hutbesi :
Etiketler: Diyanet , 17 Ağustos , son dakika , Yüce Rabbimiz , İnternet
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