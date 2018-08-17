Güneş kataraktı tetikliyor

Çıplak gözle güneşe bakmak, göz hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, güneş ışınlarının sıklıkla yol açabildiği göz hastalıklarını anlatıyor, önemli uyarılarda bulunuyor...



Kar körlüğü: Gözlerin güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kalmasıyla oluşan bu hastalıkta kişi, gözlerini uzun süre açık tutamıyor.

Katarakt: Güneş ışınları katarakt gelişimine neden olabiliyor.

Kalıcı görme kaybı: Güneş, kalıcı görme kayıplarına kadar giden sarı nokta hastalığının gelişmesine neden oluyor.

Gözde kayma: Güneşten gelen parlama, şaşılığa da neden oluyor. Bu yan etkiler özellikle araba kullanırken sorun yaratabiliyor hatta trafik kazalarına neden olabiliyor.

GÖZLÜK KULLANIN

Güneş gözlüğü takmak, gözleri güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Gözlüklerde UV koruma filtresinin bulunması gerekiyor.