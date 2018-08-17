Kahveyi abartma hazımsızlığı çağırma

Sindirim sistemi rahatsızlıkları, günlük hayatta en çok karşılaşılan şikayetlerin başında geliyor. Tüketilen besinler, seyahatlar bazen de değişen beslenme düzeni, mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. Reflüden gastrite, hazımsızlıktan gaza kadar birçok şikayete neden oluyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, sindirim sisteminin düzenli çalışması için uzak durulması gereken besinler hakkında önemli bilgiler veriyor:
Kahve, Çikolata: Ağızları tatlandıran bu iki lezzet, reflüyü tetikliyor. Sindirimi zorlaştırıyor.
Süt: Sütün içerisindeki laktoz, midede şişkinlik ve gaza neden oluyor. Sindirimi zorlaştırıyor.
Acı kırmızıbiber: Hem reflüyü hem de hemoroidi tetikliyor. Tüketilirken çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Gazlı içecekler: Şişkinliği artırıyor. Reflüyü tetikliyor.
Lahana: Hazmı zorlaştırıyor. Kabızlığa neden oluyor. Tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor.
Baklagıller: Sindirimi yavaş çalışanlarda hazımsız yapıyor.
Kızartmalar: Sindirimi zorlaştırdığı için fırında ya da haşlayarak pişirmek gerekiyor.
AKDENİZ TARZI BESLENİN
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, yaz aylarında sindirimi kolaylaştırmak için önerilerde bulunuyor. Bol su içilmesini ve çok fazla olmamak kaydıyla meyve tüketilmesini öneriyor. Balık, tavuk, kırmızı etin günde bir öğünden fazla tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. "Akdeniz tarzı beslenin, beraberinde bol egzersiz yapın. Bu sayede sindiriminiz rahatlar" bilgisini veriyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
Porsiyonlarını küçültün, sık sık ve az az yiyin.
Gaz yapan ve sindirimi zorlaştıran ürünleri tercih etmeyin.
Sakız çiğnemeyin.
Gazlı içeceklerden uzak durun.
Yemek yerken mümkün olduğunca az konuşun.
Çayı ince belli bardakta içmeyin.
İçeceklerini tüketirken pipet kullanmayın.
Yemeklerden sonra hareket edin.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, sindirim sisteminin düzenli çalışması için uzak durulması gereken besinler hakkında önemli bilgiler veriyor:
Kahve, Çikolata: Ağızları tatlandıran bu iki lezzet, reflüyü tetikliyor. Sindirimi zorlaştırıyor.
Süt: Sütün içerisindeki laktoz, midede şişkinlik ve gaza neden oluyor. Sindirimi zorlaştırıyor.
Acı kırmızıbiber: Hem reflüyü hem de hemoroidi tetikliyor. Tüketilirken çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Gazlı içecekler: Şişkinliği artırıyor. Reflüyü tetikliyor.
Lahana: Hazmı zorlaştırıyor. Kabızlığa neden oluyor. Tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor.
Baklagıller: Sindirimi yavaş çalışanlarda hazımsız yapıyor.
Kızartmalar: Sindirimi zorlaştırdığı için fırında ya da haşlayarak pişirmek gerekiyor.
AKDENİZ TARZI BESLENİN
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, yaz aylarında sindirimi kolaylaştırmak için önerilerde bulunuyor. Bol su içilmesini ve çok fazla olmamak kaydıyla meyve tüketilmesini öneriyor. Balık, tavuk, kırmızı etin günde bir öğünden fazla tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. "Akdeniz tarzı beslenin, beraberinde bol egzersiz yapın. Bu sayede sindiriminiz rahatlar" bilgisini veriyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
Porsiyonlarını küçültün, sık sık ve az az yiyin.
Gaz yapan ve sindirimi zorlaştıran ürünleri tercih etmeyin.
Sakız çiğnemeyin.
Gazlı içeceklerden uzak durun.
Yemek yerken mümkün olduğunca az konuşun.
Çayı ince belli bardakta içmeyin.
İçeceklerini tüketirken pipet kullanmayın.
Yemeklerden sonra hareket edin.
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