Full turizm

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatilini sahillerde geçirmek isteyen vatandaşlar ise işini sağlama aldı. Otel ve pansiyonlara rezervasyonlarını yaptırdı. Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Yetkililer ise vatandaşa 'gelmeyin' uyarısı yaptı. Konuyla ilgili konuşan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, "İlçeye gelecek kişilerin mutlaka önceden yerlerini ayırtması gerek. Vtandaşlarımız Bodrum'a gelince sıkıntı çekebilir" dedi.
REZERVASYONLAR İPTAL OLABİLİR
Orhan Kavala, "Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler" diye konuştu.
REZERVASYONLAR İPTAL OLABİLİR
Orhan Kavala, "Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler" diye konuştu.
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