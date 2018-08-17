Cuma mesajları - 17 Ağustos 2018 en güzel resimli Cuma mesajları
Cuma'nız mübarek olsun! Bugünün anlamına özel en güzel cuma mesajlarını göndermek için doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli cuma mesajları seçeneklerin bir araya getirdik. İşte 17 Ağustos 2018 özel resimli cuma mesajları ve sözleri...
Müslüman aleminin kutsal günlerinden olan Cuma günü yine geldi çattı. Milyonlarca Müslüman her cuma olduğu gibi bu cuma günü de ibadetini yapmak için camilere akın edecek. Ayrıca Müslümanlar kutsal olan cuma gününü birbirlerine mesaj atarak da kutlayacak. Sevdiklerinin cuma gününü kutlamak isteyenler internette en güzel cuma mesajları, en güzel resimli cuma mesajları, 17 Ağustos 2018 Cuma mesajları, mübarek cuma günü kutlama mesajları aramalarını yapmaya başladı. Sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik... (17 Ağustos 2018)
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.
Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!
Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.