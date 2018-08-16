Yaş gününde yeniden doğuş

1 yaşındaki Abdülkadir Ensar Demir, hayata yeniden tutundu. Gaziantep'te yaşayan 21 yaşındaki Cansel Demir, oğlu Abdülkadir Ensar Demir'e 21 haftalık hamileyken, yapılan testler sonucunda bebeğinin böbreğinde genişleme olduğunu öğrendi. Bebeğe müdahale etmek için doğum sonrası beklendi. Bebeklerinde doğumdan sonra sürekli yüksek ateş ve kusma şikayeti olan Ercan ve Cansel Demir çifti çeşitli hastanelere başvurdu.
Demir ailesi yaptıkları araştırma sonrası, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvurdu. Tetkik ve muayenelerin ardından Abdülkadir Ensar bebek hemen ameliyata alındı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından 1 yaşındaki Abdülkadir Ensar, yaş gününde sağlığına kavuştu. Ercan ve Cansel Demir çifti, "Abdülkadir Ensar ilk çocuğumuz. Onun yaş gününde çok özel bir hediye aldık. Hastaneye ve doktorumuza teşekkür ediyoruz" dedi.
Demir ailesi yaptıkları araştırma sonrası, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvurdu. Tetkik ve muayenelerin ardından Abdülkadir Ensar bebek hemen ameliyata alındı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından 1 yaşındaki Abdülkadir Ensar, yaş gününde sağlığına kavuştu. Ercan ve Cansel Demir çifti, "Abdülkadir Ensar ilk çocuğumuz. Onun yaş gününde çok özel bir hediye aldık. Hastaneye ve doktorumuza teşekkür ediyoruz" dedi.
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