Korku ve isyan!

İtalya'da önceki gün Cenova kentindeki A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü'nün çökmesiyle 39 kişi hayatını kaybetti. 12'si ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Başbakan Giuseppe Conte, İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de dün olay yerini ziyaret etti. İtalyanlar, tüm uyarılara rağmen güçlendirilmeyen köprü nedeniyle siyasetçilere tepki gösterdi.
Köprünün diğer kısımlarının da çökme riski olduğuna dikkat çekildi. Ardından da Cenova Belediyesi, civardaki yaklaşık 500 bina ile 2 bin kişiyi tahliye etti. 2011 yılında hazırlanan raporda, "Araç kuyrukları ve trafiğin boyutu, kalabalık saatlerdeki yoğun talep nedeniyle Morandi viyadüğünün günden güne çürümesine neden oluyor, çökebilir" ifadesine yer verildi.
Köprünün diğer kısımlarının da çökme riski olduğuna dikkat çekildi. Ardından da Cenova Belediyesi, civardaki yaklaşık 500 bina ile 2 bin kişiyi tahliye etti. 2011 yılında hazırlanan raporda, "Araç kuyrukları ve trafiğin boyutu, kalabalık saatlerdeki yoğun talep nedeniyle Morandi viyadüğünün günden güne çürümesine neden oluyor, çökebilir" ifadesine yer verildi.
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