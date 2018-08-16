Sosyal kapışma

Televizyon programlarında yaptığı konuşmalar ve yorumlarıyla dikkat çeken yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak ile Youtuber Neslihan Damla Akdemir birbirine girdi. İddialara göre Danla Bilic ismiyle tanınan ve çektiği makyaj videoları ile tanınan Akdemir, bir süre önce Youtube'da Aşkım Kapışmak için 'şeref yoksunu, karaktersiz' ifadelerini kullandı.



'KALÇALARINI GÖRELİM'

Bu sözler üzerine duyan Aşkım Kapışmak ise mahkemeye gitti. Kendisine hakaret ettiğini söylediği Danla Bilic'i şikayet etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne korunma talepli dava dilekçesi verdi. Geçtiğimiz aylar ise Neslihan Damla Akdemir hakkında kişilik analizi yapan Aşkım Kapışmak, ünlü Youtuber'a 'kalçalarını görelim' demişti. Akdemir'in de bir süre önce mide küçültme ameliyatı olduğu iddia edilmişti. Öte yandan Danla Bilic'in Youtube'dan aylık 250 bin TL kazandığı iddia edildi.



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