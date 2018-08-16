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’de bayram yoğunluğu başladı

9 günlük tatili yarın akşam itibariyle başlarken, bazı tatilciler yollara erken düştü. otoyolu kesiminde yer yer yoğunluk yaşanıyor.

TEM’de bayram yoğunluğu başladı
tatilinin başlamasına iki gün kala, otoyolunda trafik yoğunluğu erken başladı.

Cuma günü mesai saatinin bitimiyle Kurban Bayramı tatili başlarken, tatilciler erkenden yollara düştü. TEM otoyolunun genelinde tatilcilerin yoğunluğu oluşuyor.



'nin en önemli geçiş güzergahlarından nda yoğun trafik oluştu. 'dan sabahın erken saatlerinde yollara düşen tatilciler, TEM otoyolunda trafik oluşmasına sebep oldu. Dağı tüneli girişinde yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik hızı zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram trafiği sebebiyle yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Tatilcilerin geçiş güzergahında bulunan illerde ise karayolları ve trafik ekipleri tedbirlerini arttırdı. Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 11:05
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