Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.
Adana'da araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.
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