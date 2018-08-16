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Adana'da araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı

Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.

  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 10:20
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