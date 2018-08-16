Bartın'da köyü kurtlar bastı! Her yere fotokapan yerleştirildi

Bartın'a bağlı Özbaşı, Aşağıdere ile Eyüpoğlu köylerinde, son 2 ayda, toplam 30 hayvan gündüz ve gece saatlerinde kurtların saldırısına uğradı. 19 büyükbaş ve küçükbaş ile 1 eşek telef olurken, 10 hayvan ise yaralandı.