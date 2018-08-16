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Bartın'da köyü kurtlar bastı! Her yere fotokapan yerleştirildi

Bartın'a bağlı 3 köyde, son 2 ayda 30 büyükbaş ve küçükbaş, kurtların saldırısına uğrarken, 20 hayvan telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kurtları görüntülemek için köyün farklı noktalarına 4 fotokapan yerleştirdi.

Köyü kurtlar bastı!

Bartın'a bağlı Özbaşı, Aşağıdere ile Eyüpoğlu köylerinde, son 2 ayda, toplam 30 hayvan gündüz ve gece saatlerinde kurtların saldırısına uğradı. 19 büyükbaş ve küçükbaş ile 1 eşek telef olurken, 10 hayvan ise yaralandı.

  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 11:35
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