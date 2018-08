Binlerce sürücü adayı tarafından merakla beklenen ehliyet sınav sonuçları açıklandı! MEB 'in düzenlediği sınav sonrasında, sonuçları dört gözle bekleyen adaylara müjde! Milli Eğitim Bakanlığı , 4 Ağustos Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden sorgulama imkanı mümkün. İşte 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkındaki detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Ağustos 2018'de gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları açıklandı.MEB, 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.Bu yılın üçüncü ehliyet sınavının sonuçları erişime açıldı. Binlerce sürücü adayının trafiğe çıkma yetkisi alabilmek için girdiği ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. 4 Ağustos tarihli Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı için bekleyiş son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavlardan biri olan ehliyet sınavının 4 Ağustos tarihli sonuçları bugün açıklandı. İşte, ehliyet sınavı sorgulama ekranı...

2018 YILI EHLİYET SINAV TARİHLERİ

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018,

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018,

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018,

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018,

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,





EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporualmış olmak.

e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.