Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan feribot makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

TEKNİK ARIZA MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ A.Ş'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

170 YOLCUSUYLA KARAYA OTURDU

Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı.

İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.

GEMİ GÖNDERİLECEK

Feribotun bulunduğu alandan kurtarılması için bölgeye ilave gemi gönderilerek çekim işlemi yapılacağı öğrenildi.



