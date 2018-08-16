Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için, Müslüman olması, akıllı ve bulûğa ermiş olması, mukim olmak yani yolcu olmaması ve belirli bir malî güce sahip olması şartları aranır.
Kurban seçiminde nelere dikkat edilmeli? (Kimler kurban kesmeli, kurban eti nasıl dağıtılır?)
Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için, Müslüman olması, akıllı ve bulûğa ermiş olması, mukim olmak yani yolcu olmaması ve belirli bir malî güce sahip olması şartları aranır.
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