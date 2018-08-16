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Kurban seçiminde nelere dikkat edilmeli? (Kimler kurban kesmeli, kurban eti nasıl dağıtılır?)

Kurban alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan pazara gitmeyin

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için, Müslüman olması, akıllı ve bulûğa ermiş olması, mukim olmak yani yolcu olmaması ve belirli bir malî güce sahip olması şartları aranır.

  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 12:16
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