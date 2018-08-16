Ah be Mert

Üniversiteli genç kaldırımda yürürken canından oldu. Talihsiz kaza cumartesi gün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Üniversiteli 20 yaşındaki Mert Örener, babası Kayahan Örener ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada, takla otomobilin altında kaldı. Babaoğul hemen hastaneye kaldırıldı. Genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise iddiaya göre, kaçarak kayıplara karıştı.
Baba Örener, kaza anını anlattı: "Oğlumla birlikte eşimi karşılamaya gidiyordum. 4 Levent'ten Sanayi Mahallesi'ne doğru yürüyordum. Fren sesi geldi. Kafamı çevirmemle beraber araba bizi altına aldı. Nasıl kurtulduğumu hatırlamıyorum." Acılı anne Mesdure Örener ise "Oğluma kavuşamadım. Televizyonda izlediğimiz trafik canavarına gencecik oğlumuzu verdik"dedi. Mert Örener'den geriye ise otomobil kullanırken çekilen görüntüleri kaldı.
Baba Örener, kaza anını anlattı: "Oğlumla birlikte eşimi karşılamaya gidiyordum. 4 Levent'ten Sanayi Mahallesi'ne doğru yürüyordum. Fren sesi geldi. Kafamı çevirmemle beraber araba bizi altına aldı. Nasıl kurtulduğumu hatırlamıyorum." Acılı anne Mesdure Örener ise "Oğluma kavuşamadım. Televizyonda izlediğimiz trafik canavarına gencecik oğlumuzu verdik"dedi. Mert Örener'den geriye ise otomobil kullanırken çekilen görüntüleri kaldı.
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